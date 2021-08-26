В реорганизацию бывшей промзоны на западе Москвы вложат 100 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инвестор проекта "Индустриальные кварталы" планирует реорганизовать территорию бывшей промышленной зоны "Кунцево" на западе Москвы общей площадью около 16 га, создав к 2032 году современный микрорайон с двумя детскими садами и поликлиникой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Участок бывшей промышленной зоны "Кунцево" площадью 16 га на западе Москвы, расположенный между Молодогвардейской и Бобруйской улицами, будет реорганизован по проекту "Индустриальные кварталы". Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тыс. кв. м и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тыс. рабочих мест", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что инвестор вложит в проект более 100 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект составит 586 млн рублей в год. Планируется возвести более 610 тыс. кв. м недвижимости.

"Проект будет реализован до 2032 года. К этому времени на территории бывшей промзоны появятся порядка 600 тыс. кв. м жилья. При этом четверть нежилой недвижимости - около 160 тыс. квадратных метров - будет построено в рамках программы реновации", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

О проекте

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Проект "Индустриальные кварталы" (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года - это проект комплексного развития территории в производственной зоне "Октябрьское поле" на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.