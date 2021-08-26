Белоруссия на полгода ввела запрет на вывоз зерна

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Белоруссия установила временный запрет на вывоз зерна, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данное решение принято в соответствии с постановлением Совета министров, опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", - отмечается в документе.

В соответствии с ним, установлен временный запрет на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, прочих злаков, а также семян рапса. Кроме того, постановлением установлен временный запрет на вывоз данных товаров "за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта".

Правительство поручило министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении мер нетарифного регулирования, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС, аналогичных принятым в Белоруссии. Решение правительства Белоруссии вступило в силу с момента официального опубликования и будет действовать в течение шести месяцев.