Объем инвестиций резидентов "Технополиса "Москва" с начала года вырос в 3,6 раза

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" за первые полгода инвестировали в развитие производств свыше 11,5 млрд рублей, что в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"За первые полгода 2021 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" инвестировали в развитие экономики столицы более 11,5 млрд рублей. Это в 3,6 раза больше показателя этого же периода прошлого года - тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 3,2 млрд рублей, а также в 1,7 раза больше совокупных вложений резидентов за весь 2019 год, которые составили 6,6 млрд рублей. Всего же за 15 лет работы московской ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 49 млрд рублей", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что компании вкладывают средства в развитие и расширение производства, модернизацию оборудования и новые разработки. Благодаря совершенствованию и открытию новых производств город получает налоги и новые рабочие места. Например, только по итогам прошлого года резиденты создали около 1,3 тыс. рабочих мест, а за все время работы ОЭЗ с 2006 года - более 7 тыс. Наибольший объем вложений обеспечили в первом полугодии текущего года производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования.

Как добавил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, инвестиции производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за шесть месяцев 2021 года составили более 10 млрд рублей. На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" предприятия развивают свои площадки по выпуску препаратов против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных, медицинского и дезинфекционного оборудования.

"В тройку лидеров по объему инвестиций в развитие и модернизацию производства за шесть месяцев этого года также входят предприятия кластера микроэлектроники. Это производители чипов, микросхем, полупроводниковых изделий, которые вложили почти 730 млн рублей. Кроме того, более 280 млн рублей инвестировали высокотехнологичные производства, которые занимаются, в частности, выпуском досмотрового оборудования, 3D-печатью и созданием учебных комплексов для системы образования", - уточняется в материале.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает пять площадок общей площадью 223,3 га: одна расположена в Печатниках и четыре ("Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем") - в Зеленограде.