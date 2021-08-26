Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,25%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,25% и достиг отметки 3876,99 пункта, индекс РТС - на 0,32%, до 1648,21 пункта.

К 10:06 мск индикаторы продолжили снижаться - индекс Мосбиржи находился на уровне 3868,15 пункта (-0,48%), а индекс РТС - на уровне 1646,04 пункта (-0,45%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,43% - до $71,94 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,73% и торговалась на уровне $67,86 за баррель.