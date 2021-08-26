Исследование: продажи кинотеатров РФ в августе оказались ниже уровня 2019 года на треть

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Спрос на покупку билетов в кинотеатры РФ в августе 2021 года оказался ниже уровня допандемического 2019 года на треть на фоне популярности онлайн-кинотеатров, ухода ряда игроков с рынка, а также тенденции к снижению среднего чека. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании аналитического ресурса "Чек индекс" (проект крупнейшего оператора фискальных данных России "Платформы ОФД"). Эксперты сравнили продажи в кинотеатрах РФ в июле и первой половине августа в 2020, 2021 и 2019 годах (июль и 1-15 августа).

"В июле средний чек покупки был на уровне 497 рублей, что на 4% ниже уровня 2020 года и на 5% ниже уровня 2019 года. В первой половине августа размер средней покупки вырос до 504 рублей за одно посещение кинотеатра, однако этот показатель оказался ниже уровня 2020 года на 2%, и на том же уровне, что в 2019 году. Объем продаж в натуральном выражении (в шт.) в июле был в 15 раз выше (на 1412%) уровня 2020 года, но на 41% ниже, чем в 2019 году. В первой половине августа продажи были выше уровня 2020 года в семь раз (выше на 650%), но ниже уровня 2019 года на 31%", - говорится в исследовании.

Увеличилось число онлайн-покупок билетов в кино. По сравнению с прошлогодним периодом, посетители почти в четыре раза чаще (на 365%) покупали билеты в кино через интернет. Как отмечают эксперты "Чек индекса", несмотря на действующие с прошлого года ограничения по заполняемости кинотеатров и требования к точкам общепита на их территориях, идет постепенное восстановление интереса россиян к походам в кино. При этом эксперты указывают, что значительная доля зрителей перешла в сегмент онлайн-кинотеатров. Кроме того, отмечают аналитики, некоторые кинотеатры не восстановили деятельность после прошлогоднего периода пандемии коронавируса, также часть игроков сосредоточилась на переформатировании бизнес-моделей, проектах реконструкции и ремонта. "Зрители, в свою очередь, продолжают придерживаться рациональной стратегии потребления, совершая меньше импульсивных покупок, что отражается в том числе на продажах сопутствующих товаров в зонах кинотеатров", - отметили эксперты.

Так, в 2021 году изменился топ-3 сопутствующих покупок в кинотеатрах. Если в прошлом году в июле-августе он выглядел так: карамельный попкорн в стандартной упаковке, начос, негазированная вода или газированный напиток по 0,5 л, то в этом году на первое место вышла негазированная вода, и лишь затем - карамельный попкорн в стандартной упаковке, начос или чипсы.