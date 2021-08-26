Совет директоров TCS Group продлил программу обратного выкупа ГДР до 30 июня 2022 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Совет директоров TCS Group - головной структуры Тинькофф банка одобрил продление до 30 июня 2022 года, действующей программы обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР), запущенной в апреле 2021 года, следует из сообщения компании.

"Совет директоров одобрил продление действующей программы обратного выкупа ГДР, запущенной в апреле 2021 года и истекающей 31 августа 2021 года. Максимальное количество ГДР, которые могут быть выкуплены в рамках продленной программы в период до 30 июня 2022 года, составляет 1,05 млн", - говорится в сообщении.

В рамках всей программы максимальное количество ГДР составляет 1,5 млн, из которых уже выкуплено приблизительно 450 тыс. Совокупная цена покупки может равняться не более $125 млн.

"Целью программы выкупа по-прежнему является финансирование долгосрочной программы мотивации руководства, - отмечают в банке. - Выкупленные компанией ГДР будут оставаться в ее собственности до погашения или любого другого разрешенного использования".

TCS Group также повысила прогноз чистой прибыли на 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) до не менее 60 млрд рублей с ранее ожидаемых 55 млрд рублей.

"Несмотря на сохранение некоторой неопределенности, мы располагаем достаточными данными для публикации повышенного прогноза на 2021 год на основании допущений о постепенном восстановлении экономической активности", - говорится в пресс-релизе группы.