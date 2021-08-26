Фурсин заявил, что развитием креативных индустрий должен заниматься бизнес, а не чиновники

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Представители бизнеса или институтов развития, а не чиновники должны заниматься вопросами развития креативных индустрий. Такое мнение высказал в четверг глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на фест-форуме "Российская креативная неделя".

"Что касается управления, с моей точки зрения, <...> вообще не должен чиновник заниматься креативными индустриями. Неважно кто это: [представитель] министерства культуры, министерства экономики, министерства связи. Этим должен заниматься бизнес или хотя бы на уровне, как принято сейчас делать, государственной корпорации, института развития", - сказал Фурсин на сессии "Управление развития креативных индустрий на уровне регионов. Поиск эффективных решений".

По словам главы столичного департамента, именно они могут понимать индустрию, "разговаривать на одном языке".

О форуме

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

ТАСС - генеральное информационное агентство "Российской креативной недели". На площадке форума работает студия агентства, где проходят интервью с ключевыми спикерами мероприятия.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.