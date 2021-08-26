Polymetal ускорит начало переработки руды с месторождения "Прогноз" на три года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Polymetal - крупнейший российский производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков - начнет переработку руды с месторождения "Прогноз" на три года раньше запланированного благодаря перенесу места переработки на Нежданинскую обогатительную фабрику, говорится в сообщении компании.

Первый товарный концентрат с "Прогноза" - крупнейшего в России неразработанного месторождения серебра - будет произведен в третьем квартале 2023 года.

"Изначально рассматривалось строительство обогатительной фабрики прямо на Прогнозе, что означало бы старт производства там не раньше 2026 года", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

Начало вскрышных работ на "Прогнозе", расположенном в Якутии, запланировано на третий квартал 2022 года с добычей первой руды в первом квартале 2023 года. Годовой объем добычи составит 250 тыс. тонн руды со средним содержанием серебра около 600 грамма на тонну.

"Решение перерабатывать руду Прогноза на Нежданинском обеспечит оптимальное распределение человеческого и финансового капитала Полиметалла. Ускоренный запуск проекта значительно сократит капитальные затраты и риски, связанные с реализацией проекта, а также позволит раньше сгенерировать денежные потоки и снизить воздействие на окружающую среду", - заявил главный исполнительный директор Polymetal, слова которого приводятся в сообщении.

Переработка будет осуществляться на Нежданинской обогатительной фабрике мощностью 2,2 млн тонн руды в год. Средний коэффициент извлечения в чистый серебряно-свинцовый концентрат с высоким содержанием металла составит 89%.

Суммарное производство товарного металла в концентрате за весь срок отработки месторождения составит 120 млн унций в серебряном эквиваленте. Среднегодовое производство в 2023-2041 годах составит около 6,5 млн унций в серебряном эквиваленте с совокупными денежными затратами в $13,8 на унцию.

Первичные капитальные затраты по проекту оцениваются в $105 млн, включая $20 млн затрат в 2021 году на проектирование и подготовку, и $85 млн в 2022-2024 годах на приобретение горной техники, создание инфраструктуры на удаленной производственной площадке, строительство дорог и вскрышные работы.

Активы Polymetal расположены в России и Казахстане. Основной акционер компании- группа "ИСТ" Александра Несиса, free float превышает 71%.