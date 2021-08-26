"Почта России" начала выдавать посылки в почтоматах в московском метро

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Почтомат "Почты России" заработал в переходе станции "Пушкинская" столичного метрополитена. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе "Почты России".

"В московском метрополитене в переходе станции метро "Пушкинская" заработал почтомат "Почты России". Это первый из 90 почтоматов, которые заработают в разных точках московского метро в ближайшее время", - говорится у сообщении.

В компании добавили, что клиенты "Почты России" смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор.

Уточняется, что в первое время почтоматы будут работать на выдачу только предварительно оплаченных интернет-заказов. В ближайшее время компания запустит оплату заказов картой через POS-терминал.

"Мы хотим, чтобы у клиентов была возможность получать посылки самым удобным для них способом: дома с курьером, в почтовых отделениях, в пунктах выдачи заказов или через почтоматы. Запуск почтоматов в московском метро - важная веха в развитии нашей сети. Теперь у людей будет возможность получить заказ из интернет-магазина, не отклоняясь от привычного маршрута, например по дороге с работы домой", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по операционному управлению и розничной торговле "Почты России" Алексея Лаптева.