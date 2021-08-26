Креативная индустрия входит в топ-3 привлекательных направлений среди молодежи Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Креативная индустрия входит в список самых привлекательных направлений деятельности среди столичной молодежи, сообщил в четверг глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на фест-форуме "Российская креативная неделя".

"Если раньше 60% связывали свое будущее с GR - это управление, государственная служба, то сейчас в топ-3 видов деятельности, которые называет молодежь, - предпринимательство, IT-сфера и креативная индустрия, то, что связано с творчеством. И через пять лет эти люди будут составлять основную экономическую силу России", - сказал он на сессии "Управление развития креативных индустрий на уровне регионов. Поиск эффективных решений".

Фурсин отметил, что для молодежи должна быть создана среда, которая обеспечивает четыре составляющие: учебу, отдых, работу, жилье. Глава столичного департамента добавил, что все мировые мегаполисы, которые считаются лидерами креативных индустрий, в первую очередь занимались созданием среды, а в дополнение предоставляли необходимые меры поддержки.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

ТАСС - генеральное информационное агентство "Российской креативной недели". На площадке форума работает студия агентства, где проходят интервью с ключевыми спикерами мероприятия.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.