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Минкоммерции КНР не опровергло планы перекрыть Литве доступ к рынку Китая

Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что для начала Вильнюс "должен исправить ошибки"

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг на еженедельном брифинге не опроверг, но и не подтвердил планы правительства Китая перекрыть литовским компаниям доступ к национальному рынку в связи с трениями из-за Тайваня. Как заявил китайский чиновник, для начала Вильнюс "должен исправить ошибки".

"Мы в очередной раз настаиваем, чтобы литовская сторона незамедлительно прекратила совершать ошибочные действия, которые ущемляют суверенитет и территориальную целостность нашей страны", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, планирует ли китайское правительство лишить предприятия Литвы возможности делать бизнес в КНР.

Как уточнил Гао Фэн, литовские власти должны "создать выгодные условия для продвижения торгово-экономического сотрудничества с Китаем". "Литве следует учитывать интересы народов обеих стран", - добавил официальный представитель Минкоммерции.

20 июля МИД Литвы сообщил, что летом Тайбэй намерен открыть представительство в этой балтийской стране. Информацию подтвердила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. В ответ 10 августа внешнеполитическое ведомство КНР объявило об отзыве своего посла в Вильнюсе.

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ЛитваКитай
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