Власти Хайнаня до 2025 года построят 50 новых медицинских центров в провинции за $154 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань в период 14-й пятилетки (2021-2025 годах) вложат 1 млрд юаней (около $154,46 млн) в строительство на острове 50 новых клинических медицинских центров. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В ближайшие годы власти также намерены сосредоточить усилия на улучшении возможностей междисциплинарной диагностики местного медицинского персонала и внедрении доступных методов лечения заболеваний различных органов, включая сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы, проблемы с органами дыхания, пищеварительной системой, заболевания почек и опухоли.

Как указывает портал, власти убеждены в том, что улучшение здоровья населения будет способствовать развитию порта свободной торговли в провинции. Строительство 50 медицинских центров, согласно принятому плану развития здравоохранения на Хайнане в годы 14-й пятилетки, станет первым шагом на пути расширения возможностей всей системы медицинского обслуживания в провинции. Планом также предусмотрено строительство филиалов национальных медицинских учреждений, сеть которых охватит все города, округа и сельские районы провинции.

В новых медицинских центрах, пишет портал, будут созданы благоприятные условия для работы персонала, чтобы привлечь высококвалифицированные кадры как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.