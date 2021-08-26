Кабмин до 1 ноября продлил сроки завершения процесса ликвидации Россвязи и Роспечати

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении до 1 ноября 2021 года срока завершения ликвидационных мероприятий в отношении упраздненных Роспечати и Россвязи. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Продлить до 1 ноября 2021 года срок завершения ликвидационных мероприятий в отношении упраздненных Роспечати и Россвязи", - говорится в документе.

Кроме того, председателям ликвидационных комиссий необходимо до 1 ноября представить в Казначейство РФ ликвидационные балансы на дату завершения проведения ликвидационных мероприятий в отношении упраздненных Роспечати и Россвязи в объеме форм годовой бюджетной отчетности и уведомления о снятии с учета в налоговых органах.

В декабре Мишустин поручил Минцифры РФ завершить процесс ликвидации обоих ведомств до 30 июня 2021 года.

В конце ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств перешли в Минцифры, которое становится их правопреемником.