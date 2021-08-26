"Вкусвилл" открыл 11 "темных кухонь" и запустил доставку готовых блюд

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ретейлер "Вкусвилл" запустил доставку готовых блюд "Сгоряча" из 11 "темных кухонь" в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Новый проект - доставка горячей еды. Сервис появился внутри приложения "Вкусвилл". Готовую еду доставят в термоконтейнере в течение двух часов с момента оформления заказа", - говорится в сообщении.

Доставка заработала в формате "темных кухонь" (dark kitchen) - ресторанов, которые работают без доступа посетителей и готовят только на доставку. Уже запущено 11 "темных кухонь" в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Средняя площадь кухни - 25 кв.м. Новый й предлагает покупателю разнообразный ассортимент, который включает в себя завтраки, первые, вторые блюда и комбо-наборы.

"Вкусвилл" - сеть магазинов продуктов питания, торговая марка и сервис доставки. Основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом "Избёнка". По состоянию на август 2021 работает более 1350 магазинов в 56 городах России и два магазина в Нидерландах. К августу 2021 года открыто 62 даркстора (магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей) в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Туле, Твери, Рязани, Чебоксарах, Казани и Волгограде.