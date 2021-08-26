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Смена власти в Афганистане

В Китае заявили о готовности обеспечить условия для самостоятельного развития Афганистана

В Министерстве коммерции КНР отметили, что правительство Китая заинтересовано в повышении уровня благосостояния афганцев

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Китайские власти готовы оказать содействие Афганистану и обеспечить условия для формирования потенциала, который нужен этой стране для самостоятельного развития. С таким заявлением выступил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

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"Мы поддерживаем мирное восстановление Афганистана и готовы объединить усилия с международным сообществом, чтобы улучшить возможности для самостоятельного развития этой страны", - подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, правительство Китая заинтересовано в повышении уровня благосостояния афганцев.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и Афганистана за январь - июль вырос в годовом исчислении на 24,2%, до $351,34 млн. Китайский экспорт увеличился на 20%, до $326,49 млн. Импорт афганской продукции вырос на 133,2%, до $24,85 млн.

15 августа боевики "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в такой ситуации он по конституции становится исполняющим обязанности главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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АфганистанКитайСмена власти в Афганистане
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