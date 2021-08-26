Авиакомпании РФ увеличат внутренние перевозки в 2021 году на 8% по сравнению с 2019 годом

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам 2021 года, согласно прогнозу Минтранса, на внутренних рейсах увеличат пассажиропоток на 8% по сравнению с 2019 годом, до 79 млн человек. Об этом заявил заместитель министра транспорта Игорь Чалик на совещании в Волгограде под руководством помощника президента России Игоря Левитина.

"Год является знаковым и в ближайшие годы будет базовым, потому что максимум перевозок будет выполнено в этом году. Поэтому сравниваем с 2019 годом, - сказал он. - По итогам 2021 года мы ожидаем, что объем внутренних перевозок составит 79 млн пассажиров, что почти на 6 млн или около 8% больше уровня 2019 года", - сказал он.

По данным Росавиации, по итогам 2020 года внутренние перевозки в РФ сократились на 23,1%, до 56,15 млн пассажиров.

Объем авиаперевозок к 2035 году

Объем авиаперевозок через аэропорты РФ к 2035 году должен увеличиться до 234 млн пассажиров в год, сообщил Чалик.

"Реализация предусмотренных транспортной стратегией мероприятий создаст условия для роста объема авиаперевозок через аэропорты РФ со 147,5 млн пассажиров в 2019 году до 234 млн к 2035 году. Авиационная подвижность жителей РФ за указанный период вырастет с 1 до 1,6 поездки на воздушном транспорте с учетом иностранных авиакомпаний на одного человека в год. А для жителей удаленных и труднодоступных районов - с 0,58 до 1,36, то есть практически в три раза. Работа по подготовке транспортной стратегии продолжается, идет ее обсуждение", - сказал он.

Он отметил, что также прорабатываются вопросы совершенствования господдержки приобретения воздушных судов для региональной авиации, приоритет отдается закупкам самолетов отечественного производства. "Поднимается вопрос подготовки авиационного персонала. В настоящее время подготовка частных пилотов, выполняющих коммерческие перевозки на легких и сверхлегких судах, осуществляется в 21 авиационном учебном центре, в том числе в 11 негосударственных, с 2019 по 2020 годы выданы 440 свидетельств, тенденция к увеличению есть. С целью стимулирования роста разработаны федеральные авиационные правила, устанавливающие требования к таким организациям", - сказал замминистра.