ФАС проводит внеплановые проверки производителей арматуры на предмет картельного сговора

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры НЛМК, ПМХ, "Новосталь-М" и "Тулачермет-Сталь", говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры. В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру", - сказано в сообщении.

По итогам анализа имеющейся информации установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков ценового сговора, который направлен на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру, отмечает ФАС. В связи с этим служба проводит внеплановые выездные проверки НЛМК, "Новосталь-М", "Тулачермет-Сталь" и ПМХ на предмет заключения антиконкурентного соглашения.

В ходе проверок антимонопольное ведомство проведет оценку ценообразования у компаний, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.

"В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства", - подчеркивает ФАС.

Ранее служба по результатам ценового мониторинга установила, что на территории РФ в 2021 году по сравнению с предыдущим годом цены на арматуру выросли более чем на 50%.

Представитель НЛМК отказался от комментариев. ТАСС также направил запрос в пресс-службу ПМХ и "Тулачермет-Сталь".

О других делах против металлургов

ФАС в апреле возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", Магнитогорского металлургического комбината и НЛМК - по подозрению в необоснованном повышении цен на эту продукцию на внутреннем рынке.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Кроме того, ФАС проверила ряд организаций на рынке металлопроката и в апреле текущего года возбудила дело в отношении АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения" и ООО "Металлоторговая компания "Красо" по признакам заключения антиконкуретного соглашения.