Путин: механизмы по улучшению инвестклимата Дальнего Востока предстоит наметить на ВЭФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Восточного экономического форума, который традиционно проходит во Владивостоке. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"За годы своей работы форум снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнерских связей между деловыми кругами нашей страны и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в телеграмме.

По мнению Путина, общение в рамках форума с ведущими российскими и зарубежными предпринимателями, политиками и экспертами позволяет обмениваться накопленным опытом, обсуждать актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, прорабатывать полезные совместные проекты и инициативы.

Тема форума в этом году - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Как подчеркнул Путин, заявленная тема предполагает обстоятельные дискуссии о перспективах реализации "огромного, по-настоящему уникального потенциала, которым обладает данный регион". "Предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия, направленные на улучшение инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность, что в этом году особое внимание на форуме "будет уделено проблемам, связанным с преодолением экономических и социальных последствий пандемии коронавирусной инфекции".

О форуме

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все 11 российских дальневосточных регионов. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в ДФО. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.