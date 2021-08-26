Кабмин разрешил фонду дольщиков создавать компании в регионах для завершения долгостроев

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства сможет создавать в регионах специальные организации для завершения строительства домов. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с изменениями, которые вносятся в устав публично-правовой компании, фонд дольщиков для достижения своих целей теперь может создавать коммерческие и некоммерческие организации на территории РФ, вносить в уставный капитал таких организаций земельные участки. Кроме того, если завершение строительства объекта невозможно в связи с ограничениями, установленными земельным и иным законодательством РФ, фонд "принимает решение о финансировании мероприятий по строительству на ином земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности".

Расширение уставных полномочий фонда продиктовано практикой, которая накопилась в течение нескольких лет, пояснил ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Во-первых, это касается возможности изменить земельный участок, на котором будет достроен объект. Во-вторых, если фонд сможет выполнять задачи техзаказчика или создать компанию, то тогда сможет продать квартиры на рынке. В-третьих, согласно постановлению, усиливаются мониторинговые функции, - информацию с мест будут направлять ежеквартально. Это важно для контроля за реализацией региональных дорожных карт, чтобы не было постоянной актуализации, а по факту - срыва сроков завершения строительства", - сказал он.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создали в 2017 году. Его работа направлена на повышение гарантии защиты прав граждан, деньги которых застройщики привлекают для возведения многоквартирных домов. Фонд гарантирует пострадавшим от недобросовестных застройщиков завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Расходы на эти цели финансируются из федерального бюджета.