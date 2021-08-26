Отделения "Почты России" в Приамурье освободили от транспортного налога на пять лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной почтовой связи в Амурской области с 2022 года на пять лет освободится от уплаты транспортного налога и налога на имущество. Соответствующие изменения приняли депутаты законодательного собрания региона, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Сразу два законопроекта о предоставлении подразделениям управления Федеральной почтовой связи льгот по уплате налогов разработала и внесла на обсуждение парламента фракция, представленная большинством. В течение трех лет, начиная с 2022 года, для отделений почтовой связи будут действовать нулевые ставки по налогу на имущество организаций и по транспортному налогу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нулевая ставка по налогам будет действовать при условии, что высвободившиеся средства ведомство будет обязано направить либо на ремонт сельских отделений почтовой связи, либо автотранспорта, задействованного для осуществления социально значимых функций.

"Не секрет, что у почтовых организаций две главные беды: неважные условия труда и низкие заработные платы. Первую проблему мы надеемся решить именно благодаря принятым поправкам. По нашим подсчетам, организация за три года сэкономит на уплате налогов свыше 5 млн рублей. Разумеется, депутаты заксобрания будут контролировать, чтобы эти средства пошли именно на проведение ремонтов", - цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания области Вячеслава Логинова.

В Амурской области работают шесть почтамтов и 386 отделений "Почты России", 75% из них находятся в сельской местности.