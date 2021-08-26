В Минске заявили, что запрет на вывоз зерна не противоречит обязательствам в рамках ЕАЭС

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Вице-премьер белорусского правительства Александр Субботин заявил, что запрет на вывоз зерна, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не противоречит обязательствам республики в рамках союза.

"Эта мера временная, - сказал журналистам в четверг Субботин. - Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот "занавес" и подкорректируем". "Но пока вот так. Приоритет - внутренний рынок, наши люди", - цитирует вице-премьера БелТА.

Субботин отметил, что ранее такой запрет вводился весной и этот шаг "не противоречит нормам международного права, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза".

Вице-премьер также пояснил, что, несмотря на то, что фуражное зерно само по себе является высокодоходной экспортной позицией, оно в конечном итоге идет на корм для птицы и скота, в результате чего получается гораздо более маржинальный продукт. "Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране", - сказал Субботин.

Совет Министров установил запрет на полгода на вывоз некоторых видов зерновых за пределы страны. В частности, в ближайшие месяцы за границу Белоруссии будет запрещено вывозить пшеницу, меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и прочие злаковые. Нововведение затронет также порядок вывоза семян рапса.