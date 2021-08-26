Кабмин одобрил заявки Мурманской и Московской областей на инфраструктурные кредиты

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Две заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) от Московской и Мурманской областей одобрили в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили в четверг в пресс-службе заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Регионы получат 23,7 млрд рублей и 3,4 млрд рублей соответственно.

"Московская область подала сразу шесть заявок, четыре из них предполагают строительство 28 объектов инфраструктуры в рамках установленного лимита на сумму 23,7 млрд рублей, а еще две на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита на пять объектов в размере 3,9 млрд рублей на конкурсной основе. Сегодня мы одобрили основную заявку, конкурсную же будем рассматривать после 1 октября, когда у нас останутся нераспределенные лимиты", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Хуснуллина. Зампред правительства также отметил, что благодаря ИБК в Московской области будет построено порядка 3 млн кв. м жилья и создано порядка 47 тыс. рабочих мест.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов в регионе будут созданы объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. "Это и 16 детских садов, которые очень востребованы, и пять школ и пристроек - в целом почти на 9,2 тыс. мест. Мы также сможем отремонтировать три больницы и реконструировать шесть дорожных магистралей", - пояснил Воробьев, чьи слова также приводятся в сообщении.

Мурманская область в виде ИБК получит 3,4 млрд рублей на создание культурно-делового центра (КДЦ) "Новый Мурманск", общий объем инвестиций которого оценивается в 16 млрд рублей. Проект "Новый Мурманск" предполагает создание крытого тематического парка, самого масштабного в России музея Арктики, конгресс-центра для проведения федеральных и международных мероприятий, апартаментов для туристов, офисных помещений, магазинов, фуд-корта, кафе и ресторанов с арктической кухней и многим другим.

"Получение инфраструктурного бюджетного кредита на КДЦ "Новый Мурманск" для нас не только инструмент по созданию уникального городского пространства, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей нашей области, но и главное, что будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест для жителей. И это принципиально новые возможности для Мурманска как столицы Арктики", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, слова которого приводятся в сообщении.

Заместитель председателя правительства дал поручение Минстрою и Минфину оперативно заключить с Московской и Мурманской областями соглашения и начать работу по доведению средств. "Мы готовы оперативно рассматривать все заявки, прошу регионы активизироваться и напоминаю, что срок подачи заявок - 1 октября этого года. После этого все невыбранные лимиты будут распределяться на конкурсной основе. Сегодня помимо тех заявок, что мы уже одобрили, еще семь регионов - Костромская, Магаданская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Республика Татарстан - представили заявки в Минстрой и будут в ближайшее время рассматриваться", - прокомментировал итоги заседания Хуснуллин.

Об инфраструктурных бюджетных кредитах

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.