В Москве расширят антиковидную поддержку бизнеса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новые антикоронавирусные меры поддержки бизнеса в Москве охватят "десятки тысяч" предприятий из приоритетных отраслей экономики, которые выполнили условие о вакцинации 60% сотрудников. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы с 1 по 30 сентября будет вести прием заявок от столичного бизнеса на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК). Всего на эти цели выделен 1 млрд рублей.

"Поддержка будет доступна предпринимателям из приоритетных сфер, которые выполнили условие главного санитарного врача столицы о вакцинации 60% сотрудников. Что касается количества, я думаю, что охват будет в десятках тысяч [предприятий] измеряться", - сказал Фурсин в кулуарах фест-форума "Российская креативная неделя".

Как уточнил собеседник агентства, для подачи заявок потребуется минимальный объем документов, также используется "очень простая модель" расчета средств компенсации.

По данным официального портала мэра и правительства Москвы, получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате в 15 тыс. рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тыс. рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тыс. рублей.