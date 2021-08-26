Разработанные резидентом "Технополис "Москва" детали установили на мосту через Волгу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - Нанотехнологический центр композитов (НЦК) - установил более 700 м композитных перильных ограждений на Президентский мост через реку Волгу в Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров

Президентский мост в Ульяновской области - совмещенный металлический двухъярусный балочный мост, который соединяет право- и левобережную части Ульяновска. Он входит в пятерку самых протяженных мостов в РФ, его длина составляет 5 825 метров.

"В ходе реализации проекта строительства левобережной развязки Президентского моста в Ульяновске установлены композитные перильные ограждения производства резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". Длина ограждений и композитных лестничных сходов превысила 700 м. Участие в строительстве одного из самых протяженных мостов в России пополнило список достижений компании, в числе которых сотни проектов по поставке перильных ограждений по всей территории РФ - от Южно-Сахалинска до Калининграда", - сказал Прохоров.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, Нанотехнологический центр композитов представляет кластер современных материалов и нанотехнологий ОЭЗ. Резидент ведет разработку и производство композитных изделий для применения в дорожном строительстве, при производстве беспилотной техники, автомобилей, городского транспорта. Кроме многочисленных проектов в России, НЦК выступает ведущим экспортером ОЭЗ "Технополис "Москва" с объемами поставок в 2020 году на сумму более 100 млн рублей. Статус резидента позволяет производителю существенно экономить на налоговых сборах и других платежах и инвестировать дополнительные средства в новые разработки.

Руководитель департамента продаж Нанотехнологического центра композитов Евгений Рафаилов добавил, что Президентский мост - важнейший инфраструктурный проект для Ульяновска, при его реализации был применен ряд инновационных технологий.

"Композитные перильные ограждения применяются на мостовых сооружениях и путепроводах как замена металлических. Они имеют малый вес, коррозионную стойкость, долговечность и простоту замены элементов конструкции, при этом фактически отсутствуют затраты на обслуживание в период эксплуатации", - отметил он.