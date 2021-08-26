Создание креативных кластеров в Тюменской области увеличит долю индустрии в ВРП до 15%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тюменская область к 2027 году планирует увеличить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте (ВРП) с 8,9 до 15% за счет создания как минимум трех креативных кластеров. Об этом в четверг на выездном заседании рабочей группы Госсовета по культуре в рамках Российской креативной недели сообщила директор департамента культуры региона Елена Майер.

"Мы для реализации креативных кластеров для себя сделали приоритет на четыре [направления] - это событийное, IT и медиа, промыслы и ремесла, архитектура и дизайн. В течение шести лет мы хотим создать не менее трех кластеров. <…> Через шесть лет мы хотим достигнуть роста доли [креативных индустрий] в ВРП региона до 15%, <…> [повысить] долю экспорта креативных индустрий с 58 до 70%, а долю в товарном экспорте - с 0,5 до 3%", - сказала она.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что до конца 2021 года в Тюменской области появятся три креативных пространства - два в Тюмени и один в Тобольске. Первый кластер включает территорию в исторической части города (ул. Дзержинского) - выставочное пространство и коворкинг - и часть набережной с пространством для самозанятых. Второй кластер разместят на территории бывшего домостроительного комбината на Лесобазе: в одном из зданий развернется проект "Мануфактура".

По словам Майер, в настоящее время Тюменская область занимает третье место среди субъектов России по доле креативных индустрий в ВРП региона. Этот показатель составляет 8,9%.

Ранее пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ) сообщала, что Тюменская область вместе с девятью регионами, в том числе Ульяновской, Иркутской, Рязанской областями и Ханты-Мансийским автономным округом, вошла в программу Rurban Creative Lab. До конца 2021 года в ее рамках в 10 регионах России на месте промышленных зон и заброшенных зданий создадут 30 креативных пространств.

О Российской креативной неделе

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.