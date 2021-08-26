"Лента" завершила сделку по покупке сети "Семья"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" завершил сделку по приобретению пермской сети "Семья" за 2,45 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Лента" объявляет о завершении сделки по приобретению бизнеса группы "Семья". Цена покупки на момент закрытия составила около 2,45 млрд рублей, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала группы компаний "Семья", - говорится в сообщении.

В течение года "Лента" планирует интегрировать в собственную розничную сеть 75 магазинов сети (четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина "у дома"), инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети "Семья". Как ранее отмечалось, гипермаркеты "Семья" перейдут под бренд "Ленты", супермаркеты будут переименованы в "Супер Ленту", а магазины у дома - в "Мини Ленту".

В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля "Ленты" на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%. Как рассчитывает "Лента", объединенный бизнес укрепит позиции компании как четвертого по величине ретейлера в Перми. Приобретение группы компаний "Семья" также будет способствовать экспансии "Ленты" в более мелкие форматы магазинов, считает ретейлер.

"Эта сделка подтверждает наше стремление играть активную роль в процессе консолидации сектора розничной торговли продуктами питания в российских регионах. Группа компаний "Семья" обладает уникальным ассортиментом продуктов и высоким уровнем лояльности покупателей. Одним из наших ключевых приоритетов в рамках процесса интеграции бизнеса станет поддержание и совершенствование текущего уровня обслуживания в приобретенных магазинах, а также использование успешного опыта сети "Семья" по производству кулинарных и кондитерских изделий. Кроме того, расположение магазинов сети позволит "Ленте" запустить экспресс-доставку по всей Перми и будет способствовать развитию нашего онлайн-бизнеса в Пермском крае", - отметил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

По состоянию на 30 июня 2021 года под управлением "Ленты" находились 255 гипермаркетов и 151 супермаркет в 88 городах европейской части России.