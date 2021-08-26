Инвестор вложил 600 млн рублей в создание завода электронных компонентов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Компания "Макро Групп" вложила в строительство нового завода по производству электронных компонентов в Петербурге 600 млн рублей, производственный комплекс планируется ввести в эксплуатацию 15 сентября этого года.

"Общие инвестиции [в реализацию проекта] - около 1 млрд рублей, сейчас инвестировано 600 млн рублей. Из них 270 млн рублей - средства Фонда развития промышленности (ФРП), около 155 млн рублей - "Промсвязьбанка", остальное - собственные средства", - рассказал журналистам председатель совета директоров группы компаний "Макро Групп" Дмитрий Велеславов.

Суммарная годовая мощность производства составит 500 тыс. материнских плат, до 5 млн контроллеров для умных счетчиков, около 10 млн модулей памяти (SSD-накопители).

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилла Соловейчика, это первый проект, реализованный с помощью механизма регионального инвестиционного контракта. "Мы достаточно эффективно запустили механизм региональных инвестиционных контрактов, они у нас называются региональные инвестиционные проекты, где предприятия при инвестициях более 50 млн рублей получают льготы (нулевую ставку налога на землю, налога на имущества и снижение до 10% ставки налога на прибыль). Как раз компания "Макро Групп" стала первой, с которой мы реализовали этот проект", - отметил он.

Производство создано в промзоне Обухово. В компании ранее отмечали, что рассчитывают за счет ввода производства обеспечить экспорт своей продукции в страны ЕС и ближнего зарубежья.