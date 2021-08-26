Ассоциация развития финграмотности запустила всероссийский конкурс волонтерских центров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) запустила всероссийский конкурс по созданию ресурсных волонтерских центров финансового просвещения среди образовательных организаций, учреждений культуры и некоммерческих организаций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил директор АРФГ Вениамин Каганов.

Победители получат грант до 1 млн рублей. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, следует из материалов к пресс-конференции.

"Мы заручились поддержкой нашего наблюдательного совета, определили определенный ресурс на поддержку таких волонтерских центров и объявили конкурс, - отметил Каганов. - Цель наша - оказать содействие в развитии ресурсных волонтерских центров финансового просвещения и в повышении финансовой грамотности на территории Российской федерации"

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 сентября включительно, уточнил глава ассоциации. Итоги конкурса будут подведены до конца октября этого года.

Каганов ожидает, что будет подано 50-60 заявок, при этом победителей в конкурсе может быть несколько.

"Мы рассчитываем, что их [победителей] будет не меньше пяти. Дальше зависит от того, какие заявки поданы, какое финансовое обеспечение они требуют. Так что пять как минимум", - сказал Каганов.

Принять участие в конкурсе смогут организации высшего и среднего профессионального образования, имеющие волонтерские центры финансового просвещения; государственные и муниципальные учреждения в сфере образования и культуры, а также некоммерческие организации, осуществляющие добровольческую деятельность по повышению финансовой грамотности населения.