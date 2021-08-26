В Пермском крае утвердили госпрограмму "Экология" с финансированием в 17,1 млрд рублей

ПЕРМЬ, 26 августа. Депутаты Законодательного собрания Пермского края на очередном заседании приняли постановление о государственной программе "Экология", которая будет реализовываться в Пермском крае до конца 2024 года. Программа направлена на охрану окружающей среды, развитие лесного хозяйства и реконструкцию очистных сооружений.

"На реализацию госпрограммы выделено более 17,1 млрд рублей на три года. Эта беспрецедентная для данной сферы сумма складывается из средств краевого бюджета - более 2,1 млрд рублей, средств федерального бюджета - 1,9 млрд рублей, еще около 13 млрд планируется привлечь из внебюджетных средств", - сообщается на сайте регионального парламента в четверг.

В рамках программы предусмотрено шесть подпрограмм, таких как охрана окружающей среды и животного мира, экологическая реабилитация территорий и водных ресурсов, развитие лесного хозяйства, развитие и использование природных ресурсов и эффективное управление государственной программой. Также планируется ликвидация несанкционированных свалок и снижение объемов сброса загрязненных вод без очистки за счет строительства и реконструкции очистных сооружений.

Также в Пермском крае разрабатывается проект "Чистая Кама", который будет направлен на очищение, углубление русла, укрепление берегов и очистку дна реки. Всего в программе планируется задействовать пять регионов, где протекает река Кама, - Пермский край, Кировская область, а также Башкирия, Удмуртия и Татарстан.