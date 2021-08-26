Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились на 0,9 п. п., до 12,5% после роста в июле, но оставались вблизи многолетних максимумов, следует из материалов Банка России.

"По данным опроса ООО "инФОМ", проводимого по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения в августе снизились с июльского пика, но оставались вблизи многолетних максимумов. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,5% (-0,9 п. п. к июлю)", - отмечает ЦБ.

При этом, наблюдаемая населением инфляция в августе не изменилась, ее медианная оценка - 16,5%. По данным ЦБ, оценки ожидаемой инфляции снизились у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений.

"В августе на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию респонденты заметно реже, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании фруктов и овощей. Также респонденты стали реже отмечать в числе наиболее подорожавших товаров яйца, сахар, рыбу, крупы и макаронные изделия", - отмечается в материале ЦБ. При этом в августе опрошенные стали чаще указывать на сильное удорожание строительных материалов и жилищно-коммунальных услуг.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - отмечает регулятор.