ПСБ поможет фонду правительства Москвы упростить кредитование промпредприятий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение о сотрудничестве с Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства, в соответствии с которым банк поможет упростить процедуру кредитования столичных промышленных предприятий и повысить доступность для них льготных займов. Документ подписан в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщила в четверг пресс-служба банка.

"В рамках деловой программы международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве. Комплексное взаимодействие с ПСБ позволит фонду упростить процедуры кредитования и повысить доступность льготных займов с лимитом от 5 млн до 300 млн рублей для столичных промышленников. Банк планирует выделять финансирование на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, предоставлять банковские гарантии в целях обеспечения займов фонда", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что Москва оказывает различные меры поддержки предприятиям города: предоставляет консультационную помощь, дает налоговые льготы и прямую финансовую поддержку. А Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, выдает промышленникам займы, которые позволяют развивать производство как на своих земельных участках, так и на территории особой экономической зоны Москвы, говорится в сообщении.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.