Нижегородская область направит инфраструктурный кредит на развитие ключевых территорий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Нижегородская область планирует направить инфраструктурный кредит в размере более 8 млрд рублей, который она получила в числе первых среди регионов РФ, на развитие ключевых территорий, девелопмент и строительство метрополитена, рассказал губернатор области Глеб Никитин на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

От лица глав других регионов, получивших инфраструктурные кредиты, Никитин попросил премьера обратить внимание на то, что ряд проектов будут выходить за рамки 2023 г. По его словам, нужно учесть данное обстоятельство, чтобы регионы могли заключить долгосрочные контракты.

"Чтобы контрактоваться, нужно чтобы следующие 500 миллиардов, о которых президент говорил в послании, были также оформлены на 2024-2026 год", - сказал губернатор.

Мишустин, со своей стороны, пообещал: "Мы обязательно это рассмотрим. Я понимаю, что на перспективу вам нужно гарантировать, что соответствующие средства будут доступны".

Он также согласился с замечанием губернатора о том, что в законодательство РФ необходимо внести ряд поправок, связанных с предоставлением инфраструктурных кредитов, и подчеркнул, что этот вопрос сейчас активно обсуждается с думским комитетом по бюджету и налогам. Мишустин попросил главу региона связаться по этому вопросу с главой комитета Андреем Макаровым.