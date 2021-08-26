Инвестиции в Железноводске достигли 10 млрд рублей за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Вложения инвесторов в реализацию проектов на территории курортного города Железноводска на Ставрополье достигли 10 млрд рублей за последние пять лет. Большую часть инвестиций составляют вложения в развитие санаторно-курортного комплекса, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"За пять лет объем инвестиций в основной капитал Железноводска составил 10 миллиардов рублей. В общем объеме инвестиций крупных и средних предприятий города более половины направляются в непроизводственную сферу. В отраслевой структуре инвестиций наибольший удельный вес занимают вложения в санаторно-курортный комплекс", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации города сообщали, что в 2021 году в Железноводске планируется ввести в эксплуатацию крупный санаторий. Инвестиционная активность позволяет увеличивать турпоток в курортный город - на ближайшие месяцы уровень бронирования близок к максимальному.

"Мы нацелены на увеличение туристического потока и последние пару лет мы наблюдаем колоссальный наплыв. Озеро "Тридцадка" (которое позволило впервые в 2021 году открыть купальный сезон на курорте - прим. ТАСС) с начала мая до сегодняшнего дня посетили более 100 тыс. человек. Впереди бархатный сезон, и уже все санатории находятся в "стопе". Работу продолжаем", - цитирует пресс-служба главу Железноводска Евгения Моисеева.

Ранее Моисеев сообщал, что власти Ставрополья утвердили решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Железноводска. Ожидается, что льготы и преференции резиденты получат с 2023 года. Список потенциальных резидентов насчитывает уже около десяти компаний с предварительным объемом инвестиций около 40 млрд рублей.