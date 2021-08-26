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Путин поручил развивать производство продукции двойного назначения в Северной Осетии

Президент также поручил проработать вопрос об участии ВЭБ.РФ в финансировании промышленных, инфраструктурных и экспортных проектов на территории региона

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Ростеху заняться развитием предприятий обрабатывающей промышленности в Северной Осетии, в том числе производящих продукцию двойного назначения. Такой пункт содержится в перечне поручений по социально-экономическому развитию Северной Осетии - Алании, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Северной Осетии и государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции "Ростех" проработать вопрос развития предприятий обрабатывающей промышленности республики, в том числе производящих продукцию двойного назначения", - говорится в документе.

Также глава государства поручил проработать вопрос об участии ВЭБ.РФ в финансировании промышленных, инфраструктурных и экспортных проектов на территории Северной Осетии, обратив особое внимание на меры по стимулированию использования имеющейся инфраструктуры, прежде всего промышленной.

Доклады по этим поручениям президент ждет к 1 ноября 2021 года.

Помимо этого, Путин поручил Минфину и Казначейству РФ до 1 октября оказать методическую поддержку по созданию современной автоматизированной информационной системы для управления государственными и муниципальными закупками для нужд этого региона.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверная Осетия
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