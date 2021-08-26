Путин поручил подготовить план создания нового туристического кластера в Северной Осетии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Северной Осетии подготовить план создания нового туристического кластера в республике. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Включить в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" подготовку мастер-плана создания нового туристического кластера на территории Республики Северная Осетия - Алания, предусматривающего обеспечение логистической доступности ключевых туристических точек, увеличение емкости средств размещения, создание туристических троп, привлечение круглогодичного туристического потока", - говорится в списке поручений.

Кроме того, поручается обеспечить включение Владикавказа в перечень чартерных воздушных перевозок пассажиров, выполненных по заказу туроператора, по которым предоставляются субсидии за счет средств федерального бюджета. Сделать это необходимо до 15 декабря.

Ранее в четверг президент провел встречу с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.