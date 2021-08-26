НМГ предлагает распространить льготы для IT-компаний на медиаиндустрию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Производители и дистрибьюторы медиаконтента могли бы развиваться эффективнее в случае предоставления им налоговых льгот, аналогичных тем, которые получают в настоящее время IT-компании. Об этом заявила генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова на сессии в рамках Российской креативной недели.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20 до 3%.

"На предыдущей сессии мы говорили о том, что с большой завистью смотрим на IT-индустрию, потому что она получает льготы. Не очень понятно, почему продажа лицензий является более полезными делом для государства, чем оказание услуг на основе цифровых сервисов и чем инвестиции в эти цифровые сервисы, те же аудиовизуальные сервисы, онлайн-кинотеатры и так далее", - сказала Баланова в ходе дискуссии, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Она пояснила, что в настоящее время медиаиндустрия движется по пути полной цифровизации производственных процессов и дистрибуции.

"С этой точки зрения мы бьемся за те же кадры, работаем с теми же людьми и в итоге вынуждены платить за них значительно больше, потому что этих льгот мы не имеем. С этой точки зрения было бы очень полезно, если бы аналогичные льготы могли бы быть распространены на те сервисы, которые не продают лицензии, а именно оказывают услуги на основе цифровых разработок", - пояснила она.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.