ЦБ выпускает в обращение инвестиционную серебряную монету "Георгий Победоносец"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Банк России 30 августа 2021 года выпустит в обращение инвестиционную серебряную монету "Георгий Победоносец" номиналом 3 рубля. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", дата: "2021 г.", и номинал монеты, а также обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Масса драгоценного металла в чистоте в выпускаемых в обращение монетах составляет для номинала 3 рубля - 31,1 г, проба - 999. Тираж монет составит 500 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.