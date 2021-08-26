Путин поручил в полном объеме профинансировать проекты развития Беслана

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти должны в приоритетном порядке и в полном объеме профинансировать планы по социально-экономическому развитию Беслана. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

"Обеспечить <...> финансирование объектов социально-экономического развития города Беслана, предусмотренных перечнем мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2020-2025 годах в приоритетном порядке, в полном объеме", - говорится в поручении, адресованном правительству России совместно с органами власти Северной Осетии.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает 10 сентября 2021 года, а затем 20 января 2022 года.

Эта тема поднималась ранее в четверг на встрече Путина с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. Как рассказал врио руководителя региона, на сегодняшний день в программу входит 64 мероприятия, четыре из которых уже реализованы, однако 40 мероприятий не обеспечены финансированием, в том числе развитие дорожно-транспортной сети Беслана, решение социальных вопросов и реабилитации пострадавших в результате теракта в 2004 году.

Всего, по его словам, на создание объектов необходимо порядка 800 млн рублей до 2025 года.