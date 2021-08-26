Многоуровневая транспортная развязка появится в Новой Москве в районе метро "Мамыри"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проект строительства многоуровневой транспортной развязки с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро "Мамыри" в Новой Москве согласован экспертами Москомэкспертизы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Гармоничное развитие транспортной инфраструктуры на территории Новомосковского округа является важной частью работы правительства столицы. Так, в рамках утвержденных проектных решений будут созданы съезды к ТЦ "Фуд Сити" и станции метрополитена "Мамыри" с двумя путепроводами, а также площадки для обслуживания путепроводов и насосной. По съездам будет организовано одностороннее движение транспорта. Съезд к торговому центру "Фуд Сити" соединит дублер Калужского шоссе в сторону МКАД и существующую автостоянку торгового центра", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

В ходе реализации работ запланированы установка дорожных знаков, ограждений, информационных дорожных указателей и нанесение разметки. Специалисты сформируют автоматизированную систему управления дорожным движением при помощи стратегического детектора транспорта, камеры видеонаблюдения, табло отображения информации. Также дополнительно установят детектор радиолокационного типа и поворотную аналоговую видеокамеру.