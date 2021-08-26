В ХМАО определят компании, развивающие креативные индустрии, для оказания им поддержки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) намерены определить, какие компании в регионе можно отнести к креативным индустриям, для предоставления им поддержки. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель в ходе Российской креативной недели в Москве.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что в регионе к 2024 году будет сформирована экосистема поддержки и развития креативных индустрий, в том числе для коммерциализации проектов. Ключевыми ее элементами станут арт-резиденции, запущенные как минимум в четырех городах региона - Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани.

"Сейчас работу запускаем по оценке цифровых следов компаний, которые в регионе работают, которые можно было бы отнести к креативным индустриям, [и которые себя] не идентифицируют как компании креативного сектора, хотя определенный контент производится", - сказал Генкель.

Он отметил, что региональный закон о креативных индустриях позволил определить направления отрасли и проработать для работников этой сферы меры поддержки, в частности льготы, поручительства и микрокредитование. Так, на данный момент креативные индустрии занимают около 0,1% от валового регионального продукта. Данный показатель при определенных подходах можно увеличить в 10 раз, добавил Генкель. Вторым этапом работы властей в этом направлении станет определение предприятий, которые можно отнести к креативным индустриям, отметил заместитель губернатора региона. Программу оценки цифрового следа предприятий сформируют до конца 2021 года.

"Мы сейчас говорили о том, что единого подхода [к креативным индустриям] нет, и это затрудняет, в том числе, оценку, и выработку конкретных мер поддержки. Видно, что и регионы двигаются, и формируется система, самое главное, и инфраструктура создается - это пример и нашего региона, и других", - добавил Генкель.

В 2020 году в ХМАО был принят закон о креативных индустриях, который регулирует отдельные вопросы, связанные с развитием и поддержкой субъектов этой сферы. Его целями являются создание условий для творческой самореализации граждан, обеспечения инновационного развития сферы культуры и образования и сохранение идентичности национальных и культурных ценностей. Также закон направлен на обеспечение высоких темпов роста несырьевых отраслей экономик и развитие предпринимательского, культурного и туристского потенциала.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, представляющих креативные индустрии. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.