Кабмин до конца года выработает вариант энергоснабжения Мурманской области

ФРОНТОВОЕ /Севастополь/, 26 августа. /ТАСС/. Правительство РФ планирует до конца этого года выработать наиболее оптимальный способ снабжения Мурманской области газом и электричеством. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"С Мурманской областью мы работаем. Там есть варианты и снабжения сжиженным природным газом, и проведения трубы, строительство ветряных электростанций, использование современных электрокотельных. Вместе с регионом, думаю, что мы до конца года сможем определить наиболее эффективный способ энергоснабжения", - сказал он, отвечая на вопрос, какой вариант газоснабжения был выбран: СПГ или трубопровод.

Новак напомнил, что в России уровень газификации довольно высокий - почти 72%, и каждый год он растет. "Есть поставленная президентом задача - до 2030 года обеспечить максимальную газификацию, которая возможна. При этом есть ряд регионов, где нет сетевого газа, потому что нет, допустим, магистральной трубы газоснабжения. Это и Мурманская область, и, например, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область", - отметил он.

Новак уточнил, что в девяти из 85 субъектов РФ нет магистральных газопроводов. В основном это Дальний Восток и северные регионы страны. "Физически туда трубу не проводили - то было неэффективно из-за отсутствия потребления", - пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что в кабмином дано поручение этим регионам посчитать свои топливно-энергетические балансы и определить какой источник энергии был бы наиболее эффективен и дешевым, и экологически чистым.