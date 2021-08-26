Около половины поселков Севастополя остаются негазифицированными

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Около 20 из более 40 населенных пунктов, входящих в состав Севастополя как субъекта РФ, подключены к газоснабжению, общий уровень газификации субъекта составляет около 70%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, который в четверг находится в Севастополе.

В состав города федерального значения Севастополь, который является отдельным субъектом РФ, помимо самого Севастополя, входят два города - Инкерман и Балаклава, а также более 40 небольших населенных пунктов - сел и поселков в горах и на побережье.

"В 19 населенных пунктах газ есть. <…> Задача, поставленная президентом в апреле, - до конца 2022 года во всех населенных пунктах, где уже газ есть и по разным причинам не доведен до конкретного домовладения, как, например, здесь, в поселке Фронтовое, до конца следующего года по заявкам жителей, желающих получить газ, обеспечить подачу этого газа", - сказал Новак.

В четверг во время рабочей поездки в Севастополь Новак побывал во Фронтовом. Он пообщался с местными жителями, зашел в несколько домовладений, где газ подведен в последние дни. "Мы посмотрели негазифицированную улицу, хотя в самом поселке газ есть. Ответственным лицом "Севастопольгаза" доложено, что в октябре месяце газ будет проведен по улице к каждому жилому дому [села]", - отметил вице-премьер.

Газоснабжение регионов

По его словам, строительством газовых сетей и вопросами газоснабжения в Крыму и Севастополе занимаются местные компании. Федеральные власти после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году начали оказывать этим компаниям поддержку. "[В регионах есть] квалифицированные специалисты, которые занимались и продолжают заниматься этими вопросами. Уровень газификации в Севастополе - 70%, целое газовое хозяйство, обслуживание которого было, есть и будет", - уверен Новак.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подключить домовладения в населенных пунктах, куда уже доведен газ, до конца 2022 года. В послании парламенту 21 апреля глава государства заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям, и поручил правительству РФ и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов, поддержав таким образом инициативу "Единой России".

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что кабмин планирует подготовить законопроект, который предусматривал бы бесплатное подключение домовладений к газу. Это будет возможно, если в населенном пункте уже был проведен трубопровод. Новак подчеркивал, что уже внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу.