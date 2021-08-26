Путин поручил до 1 октября представить предложения по развитию Владикавказа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с органами исполнительной власти Северной Осетии представить предложения по комплексному развитию Владикавказа. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений президента.

"Представить предложения по комплексному развитию города Владикавказа, проработав вопрос вовлечения в активное использование территорий, на которых расположены промышленные объекты, которые не используются в настоящее время по целевому назначению, включая завод "Электроцинк", - говорится в тексте документа. Доклад по этому вопросу должен быть представлен главе государства до 1 октября.

Ранее в четверг на встрече с Путиным врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о планах по освоению территории неиспользуемых предприятий, в том числе и "Электроцинка", который занимает 64 га в черте Владикавказа. По словам Меняйло, эту территорию можно ввести в промышленный оборот либо использовать для создания общественных пространств или строительства жилья.