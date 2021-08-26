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Путин поручил предоставить предложения по поддержке сельского хозяйства в Северной Осетии

Речь, в частности, идет о проектах по выращиванию плодовых и овощных культур и по развитию аквакультуры

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти должны предоставить предложения по поддержке сельского хозяйства в Северной Осетии, в частности, проектов по выращиванию плодовых и овощных культур и по развитию аквакультуры. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

"Представить предложения по дополнительной поддержке развития сельского хозяйства в Республике Северная Осетия - Алания, в том числе проектов по выращиванию плодовых и овощных культур и по развитию аквакультуры", - говорится в сообщении.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 сентября 2021 года.

Ранее в четверг президент провел встречу с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверная Осетия
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