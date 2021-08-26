В комиссии Госсовета выступили за совершенствование программы субсидирования авиаперевозок

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Комиссия Государственного совета по направлению "Транспорт" в ходе заседания в четверг отметила необходимость совершенствования программ субсидирования авиаперевозок в РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обсуждались вопросы развития региональных и местных авиационных перевозок в Российской Федерации, в том числе разработки и производства отечественных воздушных судов для их обеспечения. В ходе дискуссии отмечена необходимость дальнейшего совершенствования программ субсидирования авиаперевозок, развития региональных и местных аэропортов, использования сверхлегких и легких воздушных судов в коммерческих воздушных перевозках", - говорится в сообщении.

Заседание состоялось под руководством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина и главы Бурятии, председателя комиссии по направлению "Транспорт" Алексея Цыденова. В нем приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, замминистра транспорта Игорь Чалик, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, представители федеральных и региональных органов власти и организаций.

По итогам заседания комиссия рекомендовала Минтрансу проработать прозвучавшие предложения вместе с представителями федеральных и региональных властей, а также отраслевого экспертного и бизнес-сообщества.

"Сформулированные в рамках мероприятия инициативы комиссии будут вынесены на заседание президиума Государственного совета по вопросу о стратегических приоритетах развития транспортной отрасли", - резюмируется в сообщении.