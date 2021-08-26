В Адыгее по итогам 2021 года прогнозируют рост ВРП до 149,5 млрд рублей

МАЙКОП, 26 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи прогнозируют к концу года увеличение валового регионального продукта (ВРП) на 4%, до 149,5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба главы республики по итогам заседания правительства региона, которое провел руководитель республики Мурат Кумпилов.

"Адыгея демонстрирует рост большинства показателей социально-экономического развития. Постепенное восстановление экономической активности позволит обеспечить рост экономики к концу 2021 года на уровне 4%, ожидаемый ВРП достигнет 149,5 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономического развития и торговли региона Заура Шеуджена.

За 2019 год ВРП в Адыгее составил 132,2 млрд рублей, по оценочным данным 2020 года - 140,1 млрд рублей, уточнили ТАСС в министерстве.

Основания для роста ВРП в текущем году - ряд основных макроэкономических показателей. В частности, среднемесячная начисленная зарплата за январь-июнь составила 34 263,3 рубля или 109,7% к аналогичному периоду прошлого года. Среднедушевые денежные доходы населения республики выросли на 11,6% и сложились в размере 29 441,5 рублей. Реальные денежные доходы населения выросли на 4,9%, уточнили в пресс-службе главы региона.

Индекс потребительских цен составил 4,1%, это один из самых низких показателей инфляции среди субъектов Южного федерального округа. Снижению уровня цен способствует проведение в республике продовольственных ярмарок. Уровень зарегистрированной безработицы за первое полугодие снизился до 1,3%, общей безработицы - до 8,3%. К концу года ожидается снижение безработицы до допандемийного уровня.

В сфере строительства за 6 месяцев года выполнено работ на сумму 7,5 млрд рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 120,1%. Введено в эксплуатацию 204 тыс. кв. метров жилья, что вдвое больше, чем в январе-июне 2020 года. Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 30,2 млрд рублей (103,3%). Индекс промпроизводства достиг 108,1%, добавили в пресс-службе.