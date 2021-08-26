Омский НПЗ к 2024 году снизит воздействие на окружающую среду еще на 25%

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод снизит воздействие на окружающую среду еще на 25% после завершения запланированных мероприятий в рамках программы "Чистый воздух". Для этого компания вложит порядка 100 млрд рублей, сказал генеральный директор завода Олег Белявский во время визита вице-премьера Виктории Абрамченко на ОНПЗ.

"На сегодняшний день по отношению к 2009 году мы снизили воздействие на окружающую среду на 40% - и это факт. По текущим проектам остались инвестиции порядка 100 млрд рублей, направленные на увеличение глубины переработки. Вывод установок [переработки нефти] предыдущего поколения даст дополнительно снижение еще на 25%", - сказал Белявский.

Он напомнил, что программа по развитию завода оценивается в 400 млрд рублей. Из этой суммы к 2020 году уже было вложено 300 млрд рублей инвестиций на реконструкцию или строительство 17 объектов.

Абрамченко в свою очередь заметила, что надеется, что все мероприятия на заводе по снижению воздействия на экологию по программе "Чистый воздух" будут выполнены уже в 2023 году.

"Это предприятие честно вкладывает средства в модернизацию. Мы сегодня обсудили, какие этапы модернизации предприятия уже пройдены, какие планы у предприятия на перспективу. Мы надеемся, что снижение до уровня параметров проекта "Чистый воздух" произойдет уже в 2023 году на этом конкретном предприятии. Надеемся, такая же активность будет и у других собственников предприятий", - отметила она.

"Газпром нефть - первая компания, подписавшая четырехстороннее соглашение с Минприроды, Росприроднадзором и областью", - сказал губернатор Омской области Александр Бурков. По его словам, предприятие всегда шло властям на встречу по вопросам экологии и обеспечивало допуск на свое предприятие при любой необходимости, добавил он.