ЦБ фиксирует рост жалоб на МФО на 23,3%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Жалобы от граждан на деятельность российских микрофинансовых организаций выросли на 23,3%, до 15,2 тыс. обращений в I полугодии 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года, говорится в материале ЦБ РФ "Тенденции микрофинансового рынка в II квартале 2021 года".

Регулятор отмечает, что растет доля жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора займа. На них в отчетном периоде приходилось 16,8% против 4,7% за тот же период прошлого года. Доля самых частых жалоб на совершение действий, направленных на возврат задолженности, снизилась на 9 п. п., до 23,3% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Доля обоснованных жалоб снизилась на 9 п. п., до 12% от общего количества.

Что касается общего размера портфеля микрозаймов, то во II квартале 2021 года рынок вернулся к динамике 2019 года. Так, портфель за II квартал вырос на 7% (до 286 млрд руб.), что соответствует среднеквартальному темпу роста в 2019 году. Развитие рынка происходит за счет цифровизации выдач микрозаймов гражданам и активности крупных онлайн-компаний, поясняют в ЦБ.

Доля просроченных более чем на 90 дней ссуд за II квартал 2021 года снизилась на 0,83 п. п., до 27,8%.