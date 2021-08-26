На форуме в Тюмени рассмотрят вопросы энергоперехода и "зеленой" энергетики

ТЮМЕНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Вопросы энергоперехода и "зеленой" энергетики станут ключевыми на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе форума в четверг.

"Сегодня TNF 2021 - это главная профильная платформа и международный форум, где эксперты рынка создают будущее топливно-энергетического комплекса России. Вопросы энергоперехода и "зеленой" энергетики станут ключевыми в этом году. Главная пленарная сессия форума "Стратегия устойчивого развития: новые возможности в энергетике" пройдет с участием заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова", - говорится в сообщении.

Также в рамках форума пройдет совещание на тему "Переход предприятий российского топливно-энергетического комплекса на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения. Целевая модель взаимодействия между предприятиями ОПК и ТЭК". А на дискуссионной площадке "Энергия будущего: среда, технологии, человек" молодые ученые и предприниматели расскажут о главных трендах энергетики.

Как отметили организаторы, одним из значимых событий TNF является выставка, где свои разработки и технологии за три дня представят 66 организаций, в том числе "Сколково", "Роснефть", "Лукойл", Тюменский индустриальный университет, Huawei. Площадь выставочного павильона составит 1 625 кв. метров. Также для участников TNF предусмотрена культурная программа - это Уральская индустриальная биеннале современного искусства и утренний "Забег ЯТЭК", который организуют по проекту "Стальной характер".

На форум приглашены зампредседателя правительства РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, первый вице-президент ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает в себя более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.