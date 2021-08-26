Бизнесмены Крыма в сентябре смогут пройти бесплатные курсы маркетинга в рамках нацпроекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Курсы по маркетингу организуют в сентябре для бизнесменов Крыма в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщается в четверг на сайте правительства республики.

"Фонд поддержки предпринимательства совместно с Министерством экономического развития Республики Крым впервые проведет бесплатные курсы дополнительного образования по программе "Маркетинг" для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Программа курсов охватывает все основополагающие темы маркетинга, необходимые для успешного развития бизнеса", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов Крыма Ирины Кивико.

Уточняется, что курсы проведут действующие специалисты из крупных крымских компаний: "Гринвуд девелопмент", школы маркетинга MOST, "Перспектива", "Монолит", агентства "Прямой контакт". Обучение пройдет с 9 сентября по 24 октября в Симферополе и Ялте.

"Предпринимателей научат продажам, продвижению товаров, особенностям рекламы и медиапланирования, видам и инструментам PR, стимулированию сбыта и другим", - сообщается на сайте.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".